Pierwsze dwa odcinki nowego i zarazem przedostatniego sezonu "The Handmaid's Tale", które trafiły do bazy HBO Max równo z amerykańską premierą, mają w sobie to "coś". Cokolwiek to jest, sprawia, że chociaż June mnie irytuje bardziej niż Skyler w "Breaking Bad", to nie potrafię się oderwać od ekranu. I niezwykle mocno chcę poznać dalszy ciąg jej historii.



