Wybierając najlepsze filmy historyczne na platformie Disney+ kierowałem się następującymi kryteriami: po pierwsze, produkcja musi przynajmniej zahaczać tematycznie o prawdziwe wydarzenia z przeszłości. Po drugie, musi być pozbawiona elementów fantastycznych. W tym wypadku wykluczam na przykład westerny, które rozgrywają się w minionej epoce, ale fabularnie od pierwszej do ostatniej minuty pozostają wymysłem scenarzystów.



Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tego typu obrazów nie znajdziemy w streamingu zbyt wiele. Faktem jest, że filmów stricte historycznych nie kręci się w ostatnim czasie tak dużo, jak niektórzy (w tym ja) by sobie życzyli. To głównie wina pandemii koronawirusa, przez którą zdjęcia w plenerach i obsady liczące dużą liczbę statystów stały się na długi czas niemożliwe do zrealizowania. A dodatkowo finansowa klapa filmu "Ostatni pojedynek" Ridleya Scotta nie nastraja inwestorów do ochoczego inwestowania w gatunek.