Widać tu inspiracje takimi produkcjami jak "Ghost in the Shell" czy "Alita: Battle Angel", ale jednocześnie świat Night City jest od nich dużo bardziej kolorowy i odjechany. Co nie znaczy, że produkcja Netfliksa unika poważnych i trudnych tematów. Zdominowane przez kierujące się wyłącznie zyskiem korporacje Night City kryje w sobie wystarczająco dużo etycznych odcieni szarości , by zadowolić niejednego fana gatunku.



Nie jest to może filozoficzna głębia na poziomie "Neuromancera", ale nie mamy też do czynienia z bezmyślną jatką (choć posoka leje się z ekranu strumieniami). Co w jakimś sensie jest idealnym zdaniem podsumowującym anime jako całość. Inna sprawa, że w "Cyberpunk: Edgerunners" widać połączenie japońskich i europejskich pomysłów, a to wychodzi produkcji na zdrowie.