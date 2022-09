Beka ze "Sprawy dla reportera" jest niesprawiedliwa. Odcinek z Kononowiczem to udowodni

Po wielu głośnych życiowych perturbacjach Kononowicz zaczął odzyskiwać internetową popularność; z uwagi na charakter materiałów zyskał miano patostreamera. Niestety - ten wykorzystywany i manipulowany przez długie lata człowiek żyje w ubóstwie. Teraz niedoszły polityk wziął udział w nowym epizodzie "Sprawy dla Reportera". TVP podjęła interwencję w sprawie Kononowicza, którego wizerunek jest nadużywany w sieci.



Dwie strony toczą ze sobą konflikt - również w sądzie - o wykorzystywanie białostoczanina w celach zarobkowych. Jedna z nich filmuje jego poczynania niemal 24 godziny na dobę - kanał "Mleczny Człowiek" liczy już 137 tys. subskrybentów i ponad 79 mln odtworzeń. Oponenci oskarżają twórców kanału o to, że oszukują i wykorzystują Kononowicza - zarabiają na nim, zgarniając większość pieniędzy dla siebie i przyczyniając się do pogorszenia stanu jego zdrowia.



Nie trzeba być zanadto spostrzegawczym, by zauważyć, że Krzysztof Kononowicz to człowiek borykający się z wieloma problemami zdrowotnymi - natury fizycznej i psychicznej. Był i jest wykorzystywany przez innych; przez lata gnębiony i napadany we własnym domu. Jeśli więc zastanawialiście się, jakim cudem ten człowiek trafił do Jaworowicz, być może udało mi się rozwiać wasze wątpliwości.