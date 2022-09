Zaraz, to ile smoków jest w "Rodzie smoka"? Zebraliśmy wszystkie bestie i ich jeźdźców

Dreamfyre to piękna, niebiesko-srebrna smoczyca obdarzona smukłą sylwetką. W okresie przedstawionym w 1. sezonie "Rodu smoka" nie jest związana z żadnym Targaryenem czy Velaryonem. Pierwotnie łączyła ją relacja z Rhaeną Targaryen (najstarszą córką Aenysa I, zwaną w późniejszych latach najpierw Królową Zachodu, a potem Królową Wschodu), aż do jej śmierci w 73 roku po Podboju.



W "Rodzie smoka" według wszelkiego prawdopodobieństwa zobaczymy Dreamfyre i jej kolejnego jeźdźca, ale ta postać jeszcze się w serialu nie narodziła. Co ciekawe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że smoki Daenerys Targaryen wykluły się z jaj złożonych właśnie przez Dreamfyre, a następnie skradzionych.