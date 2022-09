Jak donosi portal Variety, negocjacje firmy z reklamodawcami doszły do ściany. Wszystko dlatego, że Neflix chce na start 65 dolarów za możliwość dotarcia do 1000 użytkowników. Ta cena z czasem miałaby bardzo powoli spadać, ale i tak jest obecnie dużo wyższa od rynkowej normy. Według medialnych doniesień Hulu i Amazon Prime Video karzą płacić sobie od 20 do 30 dolarów za CPM (cost per mile), a nawet droższe HBO Max i Peacock nie przekraczają wartości 44-49 dolarów. Netflix wyjątkowo się więc ceni, co tylko do pewnego stopnia da się wytłumaczyć jego dominującą pozycją.