Nowy Pixar na Disney+ to zawsze przyjemność. "Auta w trasie" ucieszą nie tylko dzieciaków

Pixar od początku zasłynął jako studio, które tworzy historie trafiające w równych stopniu do młodych widzów i ich rodziców. "Auta w trasie" nie są pod tym względem wyjątkiem. Liczącą 9 odcinków animację można obejrzeć na Disney+ z polskim dubbingiem lub z oryginalną ścieżką dźwiękową. Co ważne, Disney w obu przypadkach zadbał, żeby głosy głównych bohaterów były takie same jak w filmowej serii. Co oznacza powrót Owena Wilsona i Dana Whitneya w angielskiej oraz Piotra Adamczyka i Mariana Opani w polskiej wersji językowej.