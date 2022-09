Netflix wierzy w "Wiedźmina". Będzie go kręcił jak filmowego "Władcę Pierścieni"

Ledwo zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu serialu "Wiedźmin" Netfliksa, a już pojawiają się pogłoski o kolejnych odsłonach. Według najnowszych doniesień sezony 4. i 5. dostały już zielone światło, a ponadto będą powstawać w tym samym czasie - podobnie jak było to w przypadku trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Co to oznacza dla serialu?