Fani się wściekają, bo biografię Tolkiena napisała osoba niebinarna. To trochę żenujące

"Tak, takie końcówki znajdziecie w tej biografii" - podkreślają admini, dając do zrozumienia, że to zbyt wiele, a książkę należy omijać szerokim łukiem. Wątpliwości komentujących zostały szybko rozwiane - na racjonalne pytanie "jeśli biografia jest rzetelna, to jaki problem?" odparli: "bo jest woke'nięta". Nie to, żeby odpowiadał za nią - uwaga - inny człowiek. Za niebinarność nie ma przebacz.



Pod postem zaczęły pojawiać się teksty w stylu "Dzięki za info, miałem kupić, ale zaoszczędziliście mi pieniędzy", klasyczne "Tolkien w grobie się przewraca" czy, moje ulubione, "Zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego, może jedynie zniekształcać i niszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone przez siły dobra". Ten ostatni przypisywany był Tolkienowi jako dosłowna wypowiedź, w istocie jest jedynie luźną parafrazą nieudolnie przetłumaczonych słów Froda. Swoją drogą, o ironio, doskonale pasujących do sytuacji, w której rzekomi fani przerobili fragment powieści i w formie wymyślonego przez siebie cytatu włożyli profesorowi w usta.



Na szczęście wkrótce na Elendilion przybyli ci fani, którzy się z taką narracją nie godzą. Zalew komentarzy broniących książki i cierpliwie, merytorycznie wyjaśniających funkcjonalność i zasadność neutralnych płciowo form językowych był prawdziwie imponujący. By zakończyć pozytywnym akcentem, zacytuję kilka z nich: