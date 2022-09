Ta scena wyleciała z "Rodu smoka". Szkoda, bo zapowiadała się świetnie

W 2. odcinku produkcji król Viserys wybrał swoją nową królową - ku wściekłości lorda Corlysa Valeryona, okazała się nią być Alicent Hightower. Motywacje Namiestnika, Otta, są oczywiste, ale Alicent w istocie wiąże się platonicznie z władcą i opiekuje nim. Ostatecznie jednak - czego można domyślić się i bez lektury "Ognia i krwi" - to małżeństwo jest w rzeczywistości początkiem wojny o sukcesję i prologiem Tańca Smoków.



Co ciekawe, "Ród smoka" miał pokazać swoim widzom sekwencję przygotowań do ślubu Alicent z władcą Westeros. Ostatecznie jednak pozbyto się jej w montażu, czego niezmiernie żałują poszczególni członkowie ekipy. Wiemy to dzięki... Instagramowi. To właśnie tam m.in. Tania Tyatyambo Couper, stylistka i makijażystka, opublikowała zdjęcia wcielającej się w córkę namiestnika Emily Carey. Widzimy aktorkę w misternie ułożonej fryzurze i sukni - artystka podkreśliła w opisie, że to jej druga ulubiona "stylówa" Alicent. Faktycznie - prezentowała się świetnie.