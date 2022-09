Nie jestem papieżem, bo wiem, kto napadł na Ukrainę - tłumacze "Ricka i Morty'ego" zasługują na medal

W naszej ekipie lubimy tego typu nawiązania do aktualnych wydarzeń czy uwarunkowań politycznych. Często przerabiamy w „Ricku i Mortym” żarty odnoszące się do amerykańskiej polityki, by pasowały bardziej do polskiego podwórka. (...)



Motywacja jest zawsze jedna i ta sama – chcemy, żeby polski widz czuł się bardziej związany z produkcją. Staramy się ją przybliżyć do naszej wrażliwości i sytuacji. Myślę, że to po prostu lepiej działa na widza. Łatwiej mu taki przełożony dowcip wyłapać i zrozumieć niż jakby miał się odnosić do amerykańskiej polityki.

- powiedział nam Jan Aleksandrowicz-Krasko.