Chcecie śledzić wyczyny Lewandowskiego i innych polskich sportowców? Zdecydujcie się na Polsat Box Go Sport

Jeśli wciąż jeszcze zastanawiacie się, gdzie oglądać kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów, czyli wielkie wydarzenie 2. kolejki fazy grupowej (starcie Bayern Monachium vs FC Barcelona), śpieszę ze złotą radą: zdecydujcie się na Polsat Box Go Sport. Każdy miłośnik sportu - nie tylko piłki nożnej - otrzyma dzięki temu możliwość śledzenia postępów naszych rodaków na bieżąco. A jest co oglądać.



Robert Lewandowski - prawdziwa maszyna - idzie jak burza. Dzisiejszy mecz z Bayernem to dla Polaka starcie sentymentu z poczuciem obowiązku - przecież to właśnie z tego niemieckiego klubu przeszedł do Dumy Katalonii. Chyba nikt nie spodziewał się, że spotkanie odzianego w nowe barwy Lewandowskiego z przyjaciółmi z dawnego zespołu nadejdzie tak szybko. Przed losowaniem kapitan reprezentacji Polski powiedział, że nie chciałby trafić na swój były klub. Przypomnę, że w meczu Bayernu z Interem kibice nazwali Polaka "najemnikiem" - niektórzy przewidują, że teraz mogą powitać Lewandowskiego gwizdami.



Żaden inny z dotychczasowych meczów LM nie wywoływał takich emocji, jak wtorkowa walka na Allianz Arena w Monachium. To będzie spore wyzwanie dla całej drużyny z Katalonii - w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów w fazie grupowej przegrali dwa razy po 0:3. W ćwierćwinale rozgrywek w 2020 roku Bawarczycy wygrali aż 8:2!