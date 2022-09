Rodzice i nauczyciele powinni raz jeszcze zareagować na obecność w szkole szkodliwego podręcznika i jak najszybciej wyeliminować podobne treści ze szkół. Zaburzają one rzeczywisty obraz orientacji seksualnej i mogą doprowadzić do wielkiego cierpienia młodych osób nieheteronormatywnych. Nie wspominając o tym, że w ten sposób uczymy wrogości do mniejszości seksualnych kolejne pokolenia dzieciaków. Warto więc protestować. Zresztą dzięki reakcji mediów tylko 2,27 proc. polskich szkół wybrało kontrowersyjny podręcznik Wojciecha Roszkowskiego. To kolejny dowód na to, że dyskusja i presja mają sens.