Łyżką dziegciu w tym wszystkim jest jedynie to, że w polskiej bibliotece Disney+ znajdziemy po zaledwie jednym sezonie "Spider-Mana" i "X-Menów", a miały one po 5 serii. Aby oglądać ciąg dalszy, trzeba zalogować się do usługi z użyciem np. VPN-a. Można też pobrać wybrane epizody do pamięci tabletu lub smartfona i oglądać je potem offline. Niestety, nie wszystkie mają polski dubbing, ale do tej pory nie spotkałem się z brakiem napisów. Pozostaje mieć nadzieję, że te braki zostaną przez Disney+ wkrótce zażegnane.



*Tekst pierwotnie ukazał się 8 września.