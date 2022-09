Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



Czy ktoś jeszcze pamięta, że istnieje pewna hitowa produkcja o tytule "Wiedźmin"? Netflix właśnie ogłosił, że zdjęcia do 3. sezonu produkcji zostały ukończone. Problem w tym, że gdy seriale fantasy lądują na kolejnych platformach VOD z rekordowymi budżetami, produkcja największego serwisu VOD wygląda przy nich jak tania podróbka lub ubogi kuzyn. Nie chodzi nawet o to, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Ród smoka" są dużo lepszymi serialami od "Wiedźmina", choć ma to też swoje znaczenie. Jeszcze większą wagę ma jednak to, jak wyglądają.