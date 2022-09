Według septona Eustace'a do pokoju księżniczki zakradł się ser Criston Cole i błagał ją, by z nim uciekła. Rhaenyra odmówiła i przypomniała mu o jego obowiązkach. Nadworny błazen Grzyb twierdzi zaś, że to córka Viserysa udała się do rycerza i próbowała do uwieść. Cole podobno wzgardził jej zalotami, a rozwścieczona księżniczka wpadła na potężnego ser Harwina Stronga i to on ją rozdziewiczył. Tak czy inaczej tamta noc na zawsze złamała jednak sympatię między księżniczką i ser Cole'em.