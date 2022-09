Na HBO Max zadebiutował dzisiaj 4. odcinek serialu, a jego treść prowadzi nas coraz bliżej domowej wojny między Targaryenami. Polityczny konflikt o Żelazny Tron wchodzi w decydującą fazę, a jego strony stają się coraz bardziej jasne. To zarazem kolejny epizod, w którym akcja zostaje ograniczona do minimum, a relacje między bohaterami wchodzą na pierwszy plan. Co nie do końca podoba się części widzów przyzwyczajonych do nastawionych głównie na epickie walki późniejszych sezonów "Gry o tron".