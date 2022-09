Ray J mówi, że sekstaśma Kim Kardashian to ustawka. Warunki "wycieku" miała negocjować jej matka

Po tym, jak popularność Paris Hilton wystrzeliła w górę przy okazji podobnego "wycieku", Kim i Kris zrozumiały, że to łatwy sposób na rozruszanie rodzinnej kariery. Ray J miał podpisać kontrakt z Vivid za ich namową. Zarówno muzyk jak i modelka mieli zgarnąć za nagranie po 400 tys. dolarów. To był pierwszy z trzech uwzględnionych w umowie materiałów. Podobno piosenkarz jest również w posiadaniu drugiego, który nagrali w Santa Barbara.



Kardashian uparcie powtarza, że jest na "99 proc. pewna", że nigdy nie nakręcili takiego filmu. "Jestem pewna, że nic takiego nie ma. No chyba, że on wsadził mi dildo w tyłek gdy spałam i to nagrał" - powiedziała.



Ray J pokazał podpisaną przez siebie umowę z Vivid i zapowiedział, że istnieje wiele innych dowodów, których na razie nie upubliczni. Opowiedział też o zamiarze podjęcia kroków prawnych przeciw Kardashianom - za oszczerstwa i zniesławianie jego osoby.



Powszechnie wiadomo, że Vivid Entertainment wykupiło za milion dolarów prawa do filmu, a następnie - 21 lutego 2007 roku - wydało go pod tytułem Kim "Kardashian: Superstar". Kardashian pozwała Vivid, jednak pod koniec kwietnia 2007 roku wycofała pozew w zamian za 5 milionów dolarów, które na mocy porozumienia otrzymała od wytwórni. Niektórzy twierdzą, że to również był element zaplanowanej akcji, uwiarygadniający stanowisko rodziny, zgodnie z którym nie miałą z tym nic wspólnego.



Wygląda na to, że Ray J nie zamierza odpuścić i wkrótce światło dzienne ujrzą kolejne dowody. To oznaczałoby spektakularną demaskację wielkiej, dwudziestoletniej już ściemy. Wizerunek Kardashian zostałby podkopany bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości.