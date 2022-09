Netflix rządzi. "Cobra Kai" ma ciekawszych bohaterów, niż "Ród smoka" i "Pierścienie Władzy" razem wzięte

Bohaterowie dwóch najgłośniejszych tytułów ostatnich tygodni nie mają nawet w połowie tyle do zaoferowania. I choć sam oglądam oba seriale z zainteresowaniem (które w przypadku "Władcy Pierścieni" nieco oziębło po seansie trzeciego odcinka), doszedłem do wniosku, że w porównaniu z kopaną teen dramą Netfliksa "Ród smoka" to szarpanina bandy chciwców i oportunistów o przewidywalnych motywacjach, a "Pierścienie Władzy" to kompilacja nadętych monologów wygłaszanych przez wyposażonych w jedną cechę charakteru nudziarzy.



To oczywiście niespecjalnie uczciwe uogólnienie i hiperbolizacja (podkreślę, że "Ród smoka" to jak na razie niepozbawiony wad, ale naprawdę udany serial). Niestety: nic nie poradzę, że oglądając te dwa drogie hiciory tuż po seansie "Cobra Kai" mam wrażenie, że śledzę losy postaci jednowymiarowych, wtórnych i niespecjalnie interesujących.