Okres posuchy minął, Netflix wraca do gry. W ten piątek nareszcie zaserwował niecierpliwym widzom wyczekiwany 5. sezon popularnego "Cobra Kai", czyli spadkobiercy kultowego cyklu "Karate Kid". To z pewnością najgorętsza z nowości, jakie w ostatnich dniach wzbogaciły bibliotekę platformy. Zwłaszcza, że - możemy już odetchnąć z ulgą - najnowsza odsłona serii okazała się co najmniej tak dobra, jak poprzednia. Przedpremierowo publikowane zachwyty zachodnich dziennikarzy nie były przesadzone! Raz jeszcze serial Netfliksa proponuje widzom pierwszorzędną, nieskrępowaną frajdę, która sprawnie przeplata nostalgię z odświeżającym spojrzeniem na gatunek.



Tymczasem z nieskrywanym zainteresowaniem wyglądam przyszłego tygodnia, kiedy to długie dwa lata czekania zostaną wynagrodzone. Mam na myśli premierę "Broad Peak", czyli polskiego filmu o Macieju Berbece.