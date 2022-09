Reed Hastings, CEO Netfliksa, długo sprzeciwiał się propozycjom rezygnacji z obecnej formy dystrybucji. Zainteresowani uważali to za co najmniej zastanawiające - z marketingowego punktu widzenia cotygodniowe premiery przedłużają zainteresowanie widzów, internetowe dyskusje i zaangażowanie się w daną produkcję. Nie wspominając o przykuciu subskrybenta do platformy na dłużej - w przypadku chęci obejrzenia konkretnego tytułu, siłą rzeczy nie zrezygnują z oferty po dwudniowym binge'u, zmuszeni do utrzymania subskrypcji przez co najmniej dwa miesiące (w przypadku ośmioodcinkowych seriali).



Reforma nie byłaby zatem niczym zaskakującym, zwłaszcza w kontekście regularnej utraty klientów przez Netfliksa w 2022 roku. "Wiedźmin" musi mierzyć się z konkurencją w postaci dwóch hitów fantasy HBO Max i Amazona - to starcie, w którym przynajmniej jakościowo już poniósł klęskę.



Póki co nikt nie potwierdził ani nie zdementował tych doniesień - musimy poczekać na oficjalne stanowisko szefostwa platformy. Jak na razie Netflix stosuje cotygodniowy model jedynie w przypadku programów reality show.