Ten serial wywołał burzę w USA. Nieautoryzowana biografia Tysona - "Mike" na Disney+

Amerykański aktor nie stroni od typowych dla Tysona tików i często bardzo charakterystycznych zachowań, ale też w żadnym momencie nie błaznuje. To wciąż poważny portret zawodowego sportowca, nawet jeśli czasami puszczający oczko w stronę widzów. Na drugim planie Rhodesowi towarzyszą takie sławy jak Harvey Keitel, Grace Zabriskie i Russell Hornsby jako Don King i dobrze wywiązują się ze swoich zadań, choć nie dostają zbyt wiele czasu ze swoimi postaciami. To bądź co bądź opowieść skupiona głównie na Mike'u Tysonie. Miejscami naprawdę udana, choć daleka od wielkości m.in. przez wyjątkowo monotonne i pozbawione dynamiki sceny na ringu. Jeżeli jednak nie przeszkadza wam sprzeciw samego bohatera "Mike'a", to absolutnie warto tej produkcji dać szansę.



Serial "Mike" obejrzycie wyłącznie na Disney+.



