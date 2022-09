Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



Głównym wrogiem w serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest oczywiście Sauron. To jedno nie ulega oczywiście wątpliwości. Rzecz w tym, że w Drugiej Erze skorumpowany Majar przebywał początkowo wśród ludzzi i elfów pod przydomkiem Annatar Pan Darów. Fani Tolkiena od tygodnia prześcigają się więc w teoriach, która z ukazanych do tej pory postaci to tak naprawdę Sauron. Na razie dominują sugestie, że szczególnie podejrzani są Nieznajomy i Halbrand. W 3. odcinku pojawił się jednak nowy kandydat.