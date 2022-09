Uwaga! Od tego miejsca znajdziecie spoilery z 3. odcinka serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".



Układ polityczny serialowego Numenoru niby podlega dokładnie tym samym graczom, co w książkach, ale w zasadzie każdy z nich pełni tutaj nową rolę. Królową regentką jest Miriel, jej główną doradcą Pharazon, a Elendil pomimo szlachetnego urodzenia pełni rolę zwyczajnego kapitana. Władczyni nawet nie kojarzy, kim jest i musi o to pytać Pharazona. Część fanów spekuluje w sieci, że to ze strony królowej zmyłka, ale muszę ich rozczarować. Nawet jeśli, to podobne słowa i tak nie mają sensu. Elendila w książkach łączy bowiem bliskie pokrewieństwo i z Tar-Miriel, i Ar-Pharazonem, który notabene jest u Tolkiena kuzynem następczyni tronu.