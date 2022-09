Odcinając się od wątpliwych artystycznie decyzji twórców, trzeci odcinek "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" jest tym najbardziej dotychczas dynamicznym. To co widzieliśmy do tej pory, było przydługim prologiem i tutaj już dzieje się naprawdę dużo. Arondir został przez orków pojmany i kombinuje z innymi elfami jak wydostać się z niewoli, Halbrand, który wraz z Galadrielą trafił do Numenoru, niemal na dzień dobry wdaje się w bójkę, a Harfooci... ech, w tym wypadku nie należy zbyt wiele zdradzać, ale ich wątek również w końcu ruszył z kopyta.