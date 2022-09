Łopata, trup i zdeterminowany Robert Więckiewicz. To składniki na nowy hit Canal+ pt. "Minuta ciszy"

Według wszelkiego prawdopodobieństwa Mietka Zasadę, w chwili gdy po raz pierwszy widzimy go na ekranie, czeka spokojna i w sumie dosyć nudna emerytura. Wszystko w życiu bohatera zmienia jednak śmierć najbliższego przyjaciela. Ciała byłego policjanta z niezrozumiałego powodu nie chce przyjąć żaden lokalny zakład pogrzebowy, co zmusza Zasadę do wzięcia sprawy w swoje ręce. To zaś wkrótce ustawia go na kursie kolizyjnym z miejscową elitą.