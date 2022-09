Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



Tej jesieni użytkownicy Polsat Box Go dostaną łącznie 10 nowych polskich seriali. Pierwszy z nich, czyli "Rodzina na Maxa" już dzisiaj zadebiutował na platformie, a jego kolejne odcinki będą pojawiać się w nadchodzące piątki. Ten tytuł umili wam czas oczekiwania na premiery nadchodzących produkcji, wśród których znajdziecie m.in. rodzimą wersję "Sługi Narodu".



W oryginalnym serialu główną rolę zagrał obecnie urzędujący prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Sługa Narodu" w polskiej odsłonie będzie mieć innego protagonistę, a wcieli się w niego Marcin Hycnar. To właśnie on będzie nas bawił na ekranie jako poczciwy nauczyciel, który przez zupełny przypadek zostaje prezydentem kraju. Produkcja zapowiada się wyśmienicie, ale nie jest jedyną, jaką należy wyróżnić wśród nadchodzących premier Polsat Box Go.