"Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi" nie jest kontynuacją serialu Disney+. To coś znacznie lepszego

Na koniec dodam tylko, że "Powrót Rycerza Jedi" okazał się zaś dokładnie tym, czego oczekiwałem: obowiązkową pozycją dla każdego fana "Gwiezdnych wojen". To niezwykle przyjemny, a przy okazji nieco niespodziewany, powrót do "odległej galaktyki". Mam tylko ogromną nadzieję, że na tym się nie skończy, a w niedalekiej przyszłości Disney ogłosi oficjalnie drugi sezon "Obi-Wana Kenobiego", my zaś jeszcze chociaż raz usłyszymy z ekranu "Hello there!" w wykonaniu McGregora.