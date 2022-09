Kupił mnie już pierwszy odcinek, choć pod koniec seansu nie byłem pewny, czy szarże scenarzystów wyjdą produkcji na zdrowie w kolejnych epizodach. Nieco za połową tej ośmioodcinkowej serii stwierdziłem, że wręcz przeciwnie - jak na razie stanowią jej najmocniejszą stronę.



Zaczyna się z przytupem: Stefan przerywa ślub wybranki swojego serca i na oczach wszystkich zebranych w kościele gości namawia ją, by uciekła razem z nim. Kate - bo o niej mowa - wyśmiewa go jednak; koniec końców załamany bohater wraca do domu z podbitym okiem. Gdy dochodzi do wniosku, że nic gorszego już go tego dnia nie spotka, do jego mieszkania wpada grupa policjantów. Stefan ląduje na przesłuchaniu, gdzie dowiaduje się, że ośmioro uczestników wesela zostało otrutych, a panna młoda rozpłynęła się w powietrzu.



Bieżące, nabierające tempa wydarzenia przeplatane są retrospekcjami, z których dowiadujemy się, jak główny bohater - niepoprawny romantyk - spotkał Kate, zaręczoną już z synem magnata nieruchomości. Sezon ślubów staje się tłem dla ich romansu, a weselna tragedia - początkiem karkołomnej ucieczki i serii wywracających życie Stefana do góry nogami zdarzeń.