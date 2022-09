Łapcie "Broad Peak" w kinach zanim wjedzie na Netflix. Takiego filmu jeszcze nie było

W dalszej części filmu Leszek Dawid skupia swoją uwagę na życiu rodzinnym Macieja Berbeki. Film zmienia się w kameralny dramat, ale brak w nim emocjonalnej głębi. Może gdyby więcej miejsca poświęcono samej żonie protagonisty i jej rozterkom, wyglądałoby to inaczej. Zamiast tego wiemy tylko, że ciągle zamartwia się o męża i go wspiera. Ewa okazuje się papierową postacią, bo reżysera interesuje tylko rozdarty między przywiązaniem do najbliższych i swojej pasją główny bohater. Narracja tak szybko mknie jednak do przodu, że wydaje się to płytkie i tanie, przez co z czasem zaczyna nudzić. Tak niestety pozostaje już do samego końca.