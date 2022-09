Wstęp do "Pierścieni Władzy" mówi niewiele. Wyjaśniamy, co działo się przed akcją serialu

Filmowy "Władca Pierścieni" przed premierą również był hejtowany za brak zgodności z książkami J.R.R. Tolkiena, ale z perspektywy czasu widać jak przesadzone był tamte reakcje. Najbardziej fanatyczni wielbiciele patrzą dziś na to, co z prawami do twórczości Anglika robi Amazon, i dopiero widzą, ile da się zmienić bez żadnego poszanowania dla istniejącego lore. Szczególnie boleśnie wypada porównanie dwóch narracyjnych wstępów, które wygłasza Galadriela.



Ten z filmu "Drużyna Pierścienia" zasadniczo dotyczy właśnie wydarzeń z Drugiej Ery. To o nich w dłuższej perspektywie zamierza opowiedzieć "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Narracja z offu nagrana przez Cate Blanchett błyskawicznie stała się ikoniczną częścią trylogii i do teraz bywa odtwarzana przez fanów w wolnych chwilach. W skrótowej, zrozumiałej dla widzów formie Galadriela przedstawia tam kulisy wykucia Pierścieni Władzy i zawiązania Ostatniego Sojuszu przeciwko Sauronowi.