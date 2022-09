Czy TVP zwolni gościa od pasków? Raczej nie, ale przynajmniej luzują z disco polo

TVP nie będzie już tyle disco polo co dotychczas, a TVP Info złagodzi swój przekaz? W zaskakującym zwrocie akcji Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Stało się to w ekspresowym tempie i, jak dowiedzieliśmy się nieco później, na byłego już szefa publicznego nadawcy czekają nowe zadania. Jakie? To się dopiero okaże. Jednakże w samym medium pod wodzą Mateusza Matyszkowicza wieje już wiatr odnowy. Pytanie tylko, czy nie jest to wodzenie nas za nos?



TVP dzieli Polaków od początku pierwszej prezesury Jacka Kurskiego. Zwolennicy rządu (i politycy PiS) uważają Telewizję Polską za "jedyną słuszną" i mówią o "pluralizmie mediów". Z drugiej strony przeciwnicy partii u władzy (i politycy opozycji) nazywają ją "szczujnią", "ściekiem", czy "tubą propagandową". Bo przecież publiczny nadawca kojarzony jest z krytyką działań Donalda Tuska i pochwałami Zjednoczonej Prawicy. W ramach wytchnienia od przepychanek proponuje nam jednak również muzykę. Oczywiście, taką skoczną i do tańca. Disco polo wciska bowiem nawet do "Sprawy dla reportera". Teraz wygląda na to, że ma się to zmienić.