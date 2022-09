Prawica pluje jadem w sieci, bo w "Śwince Peppie" pojawiła się para lesbijek

W nowym odcinku serialu "Świnka Peppa", który swoją premierę w Wielkiej Brytanii ma we wtorek, pojawiła się nowa postać - Penny, polarna niedźwiedzica. Podczas wspólnego rysowania obrazków z główną bohaterką wyznała, że ma dwie mamy. Ten drobny, subtelny, ale i całkowicie naturalny akcent dla jednych jest przełomem, krokiem w dobrą stronę. Tymczasem dla innych jest to gorszące. Pojawiają się opinie, że bajka stała się w ten sposób "środkiem do ideologizacji" i "promocją ideologii LGBT".