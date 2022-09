Duże ilości Disneya w Disneyu! "Pinokio" to hołd złożony magii klasycznych animacji wytwórni

Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



"Pinokio", który właśnie pojawił się na Disney+ to jeden z aktorskich remaków klasycznych animacji Disneya, które wytwórnia produkuje od kilku lat. Warto przy tym zaznaczyć, że produkcji bliżej do również dostępnego na Disney+ filmu "Chip i Dale: Brygada RR" niż na przykład do "Kopciuszka". Tak tytułowy bohater, jak i wiele innych postaci zostało bowiem wygenerowanych komputerowo. CGI nie kłuje tutaj jednak w oczy, a pozwala wybrzmieć znanej wszystkim opowieści z pełną siłą.



Nawet jeśli jakimś cudem nie czytaliście oryginalnej powieści Carla Collodiego, to z pewnością natknęliście się na którąś z jej licznych adaptacji. Wiecie więc jak to wszystko się toczy. Marzący o synu Dżepetto struga sobie pajacyka i nazywa go Pinokio. Drewniana lalka nagle ożywa zza sprawą magii. Główny bohater zrobi wszystko, aby stać się prawdziwym ojcem, ale droga do osiągnięcia celu będzie długa i kręta.