Hakerzy mieli używanie. Pornograficzne i rasistowskie zdjęcia na Instagramie polskiej polityk

Odzyskanie instagramowego konta po jego przejęciu może nie być takie proste - wiele zależy od zawziętości "żartownisiów". Tego typu przestępstwa hakerskie podchodzą pod art. 267-269b kodeksu karnego . Włamywaczom grozi kara grzywny do 200 tys. zł oraz do 5 lat pozbawienia wolności. Janina Ochojska jest bardzo aktywna w social mediach - regularnie wdaje się w dyskusje z internautami czy politykami, dużo tweetuje (zazwyczaj krytykując rząd PiS) i nie stroni od ostrej wymiany zdań. Co najprawdopodobniej wystawiło ją na celownik hakerów.