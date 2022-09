Elon Musk i Neil Gaiman nawalają się w sieci o "Pierścienie Władzy". Obaj gadają bzdury

Trudno o bardziej podsycający emocje serial, niż "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Zawzięta dyskusja na temat produkcji trwa w najlepsze i zapewne nie ucichnie przez kilka najbliższych tygodni. Polaryzująca publiczność produkcja Amazona to temat sporu, który zaczął się dawno temu, lecz dopiero w zeszły piątek - wraz z premierą pierwszych dwóch epizodów - mógł rozwinąć skrzydła.



Teraz swoje trzy grosze do debaty postanowił dorzucić słynny przedsiębiorca Elon Musk, który od dawna chętnie zabiera głos na temat popkultury. Zwłaszcza, jeśli dana produkcja rozgrzewa do czerwoności opinię publiczną. Dwa tweety jego autorstwa nie pozostawiają wątpliwości: twórca Tesli dołączył do pokaźnego grona krytyków serialu.