W "Pierścieniach Władzy" odegra kluczową rolę. Kim był Celebrimbor u Tolkiena?

Jak to się stało? Pewnego dnia Celebrimbor przyjął w Eregionie kogoś, kto nazywał siebie Annatarem i przedstawiał się jako wysłannik samych Valarów. W tej złudnie szlachetnej postaci Sauron pokazywał się tym Pierworodnym, którzy pozostali w Śródziemiu. Jako "Pan Darów" namówił Celebrimbora do stworzenia potężnego bractwa kowali (Gwaith-i-Mirdain), a jeszcze później do wypowiedzenia Galadrieli buntu. Książę Noldorów stal się wówczas władcą Eregionu, a następnie - wraz z innymi kowalami - rozpoczął wykuwanie Pierścieni Władzy, oczywiście według wytycznych Saurona. Upadły Majar inspirował ich przez blisko 400 lat.



Tak oto wnuk Feanora stał się współtwórcą Siedmiu i Dziewięciu, a także wyłącznym twórcą Trzech Pierścieni. Dopiero później pojął swoją pomyłkę i fakt, że wszystko to było podstępem Saurona. Nieprzyjaciel osobiście stworzył Jedyny Pierścień w ogniu Góry Przeznaczenia, by kontrolować pozostałe.



Elf zdecydował się ukryć Trzy, oddał je zatem Galadrieli i Gil-Galadowi. Wówczas Sauron - chcąc je zdobyć - wypowiedział elfom wojnę, pojmał Celebrimbora i torturował go. Dowiedział się, gdzie znajduje się Siedem Pierścieni, jednak kowal nie wyjawił losu Trzech. Wówczas zginął, a jego przeszyte strzałami ciało sługa Morgotha rozkazał nabić na pal i nieść na czele wojsk ruszających do bitwy z Elrondem Półelfem.



Oczywiście, serialowe losy Celebrimbora mogą potoczyć się zgoła inaczej.