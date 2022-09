Na drodze Nieznajomego jako pierwsze stają bowiem dwie przedstawicielki plemienia Harfootów. A przecież we "Władcy Pierścieni" wprost mówi się, że Sauron bardzo niewiele wiedział o niziołkach i zupełnie się nimi nie interesował. Takie spotkanie już w Drugiej Erze, by temu w dosyć oczywisty sposób przeczyło. Nie przekonują was kanoniczne argumenty? Do pewnego stopnia to rozumiem, bo przecież "Pierścienie Władzy" pokazały już, jak niewielką czcią darzą istniejący kanon.



Nie jestem natomiast w stanie uwierzyć, że Sauron może wejść w jakąkolwiek przyjazną interakcję z kimś takim jak Nori Brandyfoot. Poza tym, widzę pewien dosyć powszechny błąd w interpretacji knowań twórcy Jedynego Pierścienia. W Drugiej Erze miał on jeszcze umiejętność przybierania postaci miłej dla oka i wykorzystał ją do wkradnięcia się w łaski Celebrimbora i innych Noldorów.