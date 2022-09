J.K. Rowling w kilku minionych latach kompletnie zrujnowała swoją reputację, ale w trakcie czytania jej kolejnych powieści teoretycznie dało się na to przymknąć oko. Do czasu. Najnowszy kryminał Brytyjki pt. "The Ink Black Heart" opowiada o kobiecie, na którą spada internetowy hejt za rzekomą transfobię. Potem zaś bohaterka pada ofiarą morderstwa. Taki poziom egocentrycznego pakowania się autora do książki zwykle widujemy w tanich fanfikach.