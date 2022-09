Jak zaznaczają przedstawiciele Cineworld, rozpoczęcie działań związanych z Chapter 11 nie gwarantuje, że wierzyciele zostaną spłaceni. Jest jednak spora szansa, że firma powróci do rentowności. Patrząc jak zażarcie walczy aktualnie o przetrwanie, kinomanom na całym świecie pozostaje ją wspomóc. Najlepiej zrobić to jak najczęściej chodząc do należących do sieci kin. Oczywiście, tak na filmy, jak i na popcorn.