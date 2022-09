Ktoś z was w tym momencie powie zapewne, że pieniądze to nie wszystko i będzie miał oczywiście rację. Sam wysoki budżet udanej produkcji nie czyni. Niestety, fantasy jest bardzo niewdzięcznym gatunkiem, bo niezwykle trudno zrealizować zupełnie nowy, bogaty w detale świat bez odpowiednich nakładów finansowych. A "Wiedźmin" od początku wyglądał tanio i to nie uległo zmianie w zasadzie aż do końca 2. sezonu. Fantastyka musi być epicka - za tym fani tęsknili i to dał im "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".