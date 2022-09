Masz ciasne mieszkanie? Sprzedaj ubrania. Patodeweloperzy dorwali się do TikToka

Jeden mały stolik spełniający funkcje biurową i kuchenną, łóżko na szafie, ścisk, okno z widokiem na ścianę sąsiada - to te mniej drastyczne przykłady polskiej patodeweloperki. Próby wyduszenia z najemców zawyżonych opłat za nazywane mikroapartemantami ciasne, nieraz wręcz uwłaczające godności nory, wciąż jeszcze potrafią zszokować. "Spektakularnych" ogłoszeń przybywa z każdym miesiącem - nie tak dawno internauci szydzili choćby z oferty wynajmu "mieszkania", w którym schody na antresolę prowadziły przez... płytę kuchenną.



Niestety, Polacy są często zmuszeni do wynajmu podobnych klitek. Rosnące ceny najmu, inflacja, puste portfele, a przecież czasem przeprowadzka jest koniecznością. Patodeweloperzy są tego świadomi - kombinują, by zedrzeć kasę, jednocześnie proponując atrakcyjniejsze niż właściciele większych lokali czynsze. W razie ataków posiłkują się tarczą w postaci hasła: "nikt nikogo do nie zmusza do zawarcia kontraktu".



Teraz patodeweloperzy dobrali się do jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, by tam serwować najemcom złote porady.