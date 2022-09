Wizja króla Viserysa była prorocza. Tłumaczymy najważniejszy wątek nowego odcinka "Rodu Smoka"

Profetyczne sny i tajemnicze proroctwa to jeden z ulubionych wybiegów literackich George'a R.R. Martina. Amerykanin stosuje go z lubością we wszystkich swoich książkach fantasy, więc siłą rzeczy takie wątki musiały też przeniknąć do seriali "Gra o tron" i "Ród smoka". W dostępnym na HBO Max prequelu szczególnie przywiązany do treści swoich sennych wizji jest król Viserys Targaryen (w tej roli Paddy Considine).