Książę Daemon Targaryen to drugi syn Baelona Targaryena i Alyssy Targaryen (tak, to rodzeństwo). Jako dorosły mężczyzna żyje w cieniu swojego brata Viserysa I, który zasiada na Żelaznym Tronie. Ciągle jednak czuje, że należy mu się od życia więcej niż dostaje. Aby mieć go pod kontrolą, król najpierw wcielił Daemona do Małej Rady, a potem uczynił go dowódcą tzw. Złotych Płaszczy.