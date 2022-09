HBO Max usuwa filmy Marvela. Fani nie mają wyboru, musza założyć konto na Disney+

Superbohaterowie Marvela zabierają się z HBO Max. W październiku nie obejrzymy już na platformie ani dwóch części "Deadpoola", ani "Logan: Wolverine". Znajdziemy je jednak na Disney+. My możemy się nimi cieszyć, odkąd tylko usługa zawitała w Polsce. Kiedy jednak te produkcje wchodziły do oferty usługi w Stanach Zjednoczonych, wśród tamtejszych fanów zapanowało poruszenie. Bo w końcu są to filmy z R-ką, czyli kierowane do widzów dorosłych.



Z kronikarskiego obowiązku warto zaznaczyć, że zarówno obie części "Deadpoola" jak i "Logan: Wolverine" nie powstały pod wodzą Disneya. Stały się własnością Myszki Miki, kiedy koncern przejął 20th Century Fox. Przez prezentowaną w nich przemoc i padające przekleństwa (szczególnie w przypadku "Deadpoola") tytuły te wyróżniają się na tle innych produkcji Marvela dostępnych na Disney+.