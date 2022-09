Pierwszy odcinek serialowego "Władcy Pierścieni" to na dobrą sprawę seria pocztówek ze Śródziemia. Akcja rozgrywa się w czasach względnego pokoju, kiedy to wszyscy wierzą, że orkowie zostali wybici. Tylko Galadriela nie może zaznać ukojenia. To jednak schodzi na pierwszy plan. Bo twórcy rozrysowują relacje między kolejnymi rasami, zasypując nas dialogami, które niekoniecznie posuwają akcję do przodu i w dodatku brzmią aż nazbyt pretensjonalnie. Łatwo to jednak zignorować, bo prezentowane nam widoki zapierają dech w piersiach.