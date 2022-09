Neil Gaiman broni czarnoskórych hobbitów. "Chyba nie czytaliście Tolkiena" - mówi

Spór o serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" trwa w najlepsze. W komentarzach pod związanymi z produkcją Amazona artykułami i serialami toczy się bój, w którym internauci dają upust swojej frustracji lub, przeciwnie, uldze. Nie brakuje bowiem widzów, którzy przewidywali katastrofę, a seans miło ich zaskoczył. Niektórzy miłośnicy Tolkiena przyznają, że serial przypadł im do gustu; inni odpisują im wówczas, że wobec tego nie powinni nazywać się "fanami". Opinie widzów niezaznajomionych z materiałem źródłowym są podzielone, a recenzenci - starając się traktować "Pierścienie Władzy" przede wszystkim jako dzieło autonomiczne - przyznają mu wysokie noty. Rozgoryczonych pieniaczy, którzy dołączyli do review bombingu w popularnych serwisach, nawet nie zaznajomiwszy się uprzednio z produkcją, pomińmy.



Jedną z kwestii, o której internauci dyskutują już od czasu dołączenia do obsady Lenny'ego Henry'ego, jest kolor skóry poszczególnych postaci. Fakt, że w serialu Amazona zobaczymy ciemnoskórych elfów, krasnoludów czy hobbitów, dotarł do szerszego grona odbiorców dopiero po publikacji pierwszych teaserów - wówczas rozpętało się piekło. Spór o "Wiedźmina" był niczym w porównaniu z awanturą o "Pierścienie Władzy". Uwzględniający mniejszości etniczne casting dla wielu osób stał się wystarczającym powodem, by zbojkotować produkcję.



Wielu fanów prozy J.R.R. Tolkiena broniło części castingowych decyzji, zapewniając o ich zgodności z materiałem źródłowym - mowa tu o ciemnoskórych hobbitach, a dokładniej: Harfootach. W ich obronie stanął między innymi sam rozsierdzony Neil Gaiman (prywatnie: wielki fan twórczości brytyjskiego profesora), który nie gryzł się w język i w kilku tweetach wyjaśnił, co sądzi o tego typu krytyce.