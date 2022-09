Co się dzieje z filmem o "Spider-Manie"? Reżyser zapewnia, że nie uciekł z pieniędzmi

Już po pokazanych w wideo fragmentach, widać, że jak na produkcję fanowską, "Spider-Man: Lotus" prezentuje się imponująco. Zgodnie z zapowiedziami film ma nam zaoferować dojrzalsze i bardziej mroczne spojrzenie na Człowieka Pająka, niż to, do którego przyzwyczaiły nas tytuły MCU. Pozostaje więc mieć nadzieję, że reżyser upora się ze wszystkimi problemami i szybko dokończy swój projekt, aby pokazać go światu.