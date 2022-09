W istocie, scena była zupełnie niepotrzebna - zamiast ją pominąć (co zresztą zrobił sam autor), twórcy z niewiadomych powodów zdecydowali się na realizację. Wyszło - bądźmy szczerzy - biednie i nieprzekonująco. Nie trzeba być znawcą tematu, by zdać sobie sprawę, że coś tu nie gra, a królewskie łowy powinny wyglądać zupełnie inaczej. Trudno zatem dziwić się Martinowi, że tak nie przepada za tym fragmentem.



"Ród smoka" niejako naprawia tę wpadkę znacznie bardziej wiarygodną i imponującą sceną polowania króla Viserysa w 3. odcinku spin-offa. Co ciekawe, jest jeszcze jedna scena, która z powodu ograniczeń budżetowych frustruje Martina - turniej rycerski.



O ile sekwencja w "Grze o tron" była sprawnie zainscenizowana, o tyle twórca wyobrażał ją sobie jako coś ze znacznie większą pompą - bliżej, jak sam zasugerował w jednym z wywiadów, "Super Bowl Westeros". I w tym przypadku mogliśmy zobaczyć nowe podejście do turnieju rycerskiego w "Rodzie smoka" - już w pierwszym epizodzie. Budżet 20 mln dolarów na odcinek umożliwił realizację wydarzenia z większym rozmachem i znacznie większą (okej, rozmnożoną przez CGI, ale jednak) publicznością. Doczekał się pan, panie Martin.