A swoją drogą, kiedy patrzę, jak nagle prawie każdy staje się w naszych czasach aktywistą i chrzani publicznie brednie jak potłuczony, także kiedy jest aktorem, artystą, to marzy mi się, by ktoś to w końcu przeciął, by niektórzy artyści, chcący być "aktywistami", byli jakoś szkoleni zanim zaczną opowiadać jakieś brednie ku chwale narodu i swojej. Można ego budować. Super. Ale róbcie to mądrze. Miejcie odpowiedzialność, jesteście słuchani, media dały wam głos

- czytamy na Instagramie Karoliny Korwin-Piotrowskiej.